Monster Hunder: World in anteprima a Lucca Comics and Games Monster Hunter: World, il nuovo capitolo del celebre franchise di Azione/GDR di Capcom che ha totalizzato, nel corso della sua storia oltre 40 milioni di pezzi venduti, sarà presente a Lucca Comics & Games 2017, la fiera dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi e ai videogiochi. Dal 1° al 5 novembre presso il Videogame District (Area Cavallerizza), in uno stand completamente personalizzato e con 8 postazioni gioco PlayStation®4, i fan di questa celebre serie potranno provare in anteprima assoluta Monster Hunter: World. Per far vivere appieno l’atmosfera del gioco, sabato 4 e domenica 5 novembre sempre all’interno dell’area dedicata al quinto capitolo della serie, saranno presenti alcuni cosplayer che vestiranno i panni dei mitici cacciatori di mostri presenti nel gioco e che domenica prenderanno parte alla sfilata finale sulle mura. Accorrete numerosi, non perdete questa occasione per toccare con mano Monster Hunter: World. La caccia abbia inizio! Monster Hunter: World pubblicato da Capcom e distribuito in Italia da Digital Bros, sarà disponibile il 26 gennaio 2018 per PlayStation4, XboxOne e PC. >