Metal Gear Survive: data di lancio e Pacchetto Sopravvivenza Konami ha annunciato che Metal Gear Survive sarà disponibile in Europa per PlayStation4, Xbox One e PC (via Steam) dal 22 febbraio 2018. Sono stati forniti anche maggiori dettagli relativi alla campagna pre-order. I fan che prenoteranno il gioco riceveranno uno speciale Pacchetto Sopravvivenza che includerà una grande varietà di contenuti extra, disponibili unicamente in questo modo:

-4 Armi doro: Mazza Edile, Mazza, Machete da Sopravvivenza e Lancia di Sopravvivenza

-4 Sciarpe Metallizzate Da Sopravvivenza: Verde, Blu, rosa e Argento

-2 Gesti Aggiuntivi: “Police in Su” e “Felice”

-Targhetta Mother Base

-Accessorio "BOXMAN [THE ORANGE]”

-Trucco “Kabuki” >