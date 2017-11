Facebook

Football Manager 18 è tutto nuovo Arriva l’ultimo gioco di interazione e simulazione di management sportivo grazie a SEGA e Sport Interactive che hanno realizzato il mondo Football Manager 2018 sia in versione digitale che fisica. Football Manager contiene quasi più di mille tra miglioramenti e nuove funzionalità basati sul gioco di successo dello scorso anno che rendono ancora più avvincente questo Football Manager. Nuovi elementi del personale e anche rapporti molto più scansionati, miglioramenti nell’analisi delle partite, conferenze stampa e nuove personalità con caratteristiche morali ben delineate sono solo alcune delle nuove funzionalità.



I miglioramenti sono:

· Un sistema dinamico completamente nuovo: un affiatamento della squadra produce, senza dubbio, risultati migliori in campo. Creando una partnership tra i tuoi giocatori- fuori e dentro il campo- e mantenendo un’ atmosfera gioiosa negli spogliatoi, otterrai la migliore performance dalla tua squadra.

· Una migliorata esperienza relativa alla partita: un nuovo sistema grafico procura dei miglioramenti relativi all’ immagine, gli stadi ed i giocatori nella storia della serie, oltre and una interfaccia molto più raffinata e una presentazione molto più moderna.

· Un sistema di Scouting come avviene nella vita reale: una rappresentazione dettagliata di tutte le tecniche utilizzate dai più grandi club del mondo, includendo molti più dettati in merito alla ricerca di nuovi giocatori, offrendoti una visione potenziale a 360 gradi sulle tecniche di scelta.

· La Scienza dello Sport: Il nuovo centro medico offre una panoramica più completa della situazione in merito alle lesioni della tua squadra, con il tuo team medico che fornisce consigli su come evitare fratture e distorsioni che possono verificarsi durante l’allenamento.

· Revisione delle tattiche di gioco: Una schermata di tattiche ridisegnata mette al centro le analisi, dando una visione chiara in merio al fatto che la tua tattica sta funzionando. Il nuovo pre partita ti consente di essere preparato al meglio per i prossimi incontri, mentre i nuovi ruoli dei giocatori forniscono maggiori modalità di sfruttamento delle loro abilità.

· Un Fantasy Draft migliorato: Ridisegnato con una nuova interfaccia, perfetta per lo streaming con alcune nuove opzioni di set up che ti consentono di personalizzare l’esperienza Fantasy Draft, includendo un budget maggiore e un’ opzione Quick Start.

· Un gioco di Calcio Intelligente: Un mercato di trasferimento realistico che riflette i veri e propri valori di contratto dei singoli giocatori e poi anche una maggiore intelligenza di Al che prende in considerazione maggiori contestualità del gioco. >