Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

E' arrivato "Lego Ninjago Il Film: Video Game" Ninja, go! Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno annunciato che LEGO® NINJAGO® Il Film: Video Game è ora disponibile in Italia per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation®4, Xbox One e Steam. La versione per Nintendo Switch™ sarà disponile dal 26 ottobre 2017. Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO NINJAGO Il Film: Video Game permette di rivivere l’azione e il divertimento non-stop della nuova avventura animata per il grande schermo LEGO NINJAGO Il Film. I giocatori possono affrontare ondate di nemici con onore e abilità vestendo i panni dei loro eroi NINJAGO preferiti: Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane e Sensei Wu, per difendere l’isola di NINJAGO da Lord Garmadon e il suo esercito di squali. >