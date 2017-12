Facebook

E' arrivato Dead Rising 4: Frank's Big Package Le orde di non morti sono arrivate giusto in tempo per festeggiare l'uscita di Dead Rising 4: Frank's Big Package per PS4 in tutta Europa e Nord America. Il titolo permette ai giocatori di scoprire tutti i contenuti di Dead Rising 4 precedentemente pubblicati, incluso il gioco principale e tutti i DLC. Questo bundle introduce anche una modalità di gioco chiamata "Capcom Heroes", un modo tutto nuovo di affrontare la storia di Dead Rising 4 che permette a Frank West di indossare una dozzina di costumi dei principali personaggi Capcom e di eseguire fenomenali attacchi speciali del personaggio selezionato. Gli attuali giocatori di Dead Rising 4 su Xbox One, Steam e Windows 10 possono scaricare gratuitamente la nuovissima modalità "Capcom Heroes". Per celebrare il lancio di Dead Rising 4: Frank's Big Package e "Capcom Heroes" vi mostriamo un nuovo e divertentissimo trailer, scaricabile da QUI. GRANDI caratteristiche, GRANDI contenuti. Dead Rising 4: Frank's Big Package ha tutto ciò che un fan di Dead Rising potrebbe mai chiedere.



Questo pacchetto completo offre una grande quantità di contenuti di gioco:

• Dead Rising 4 - Ultima versione del gioco principale con tutte le impostazioni di difficoltà.

• Tutti i contenuti scaricabili - Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising e Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf.

• Tutti i contenuti bonus - Street Fighter Outfit Pack, My Bloody Valentine Pack, Candy Cane Crossbow, Slicecycle, Sir-Ice-A-Lot, Ugly Winter Sweater e X-Fists.

