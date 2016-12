Bandai Namco e From Software hanno rilasciato una nuova serie di immagini dell'attesissimo Dark Souls III, titolo in uscita il prossimo 12 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Sapevate che i (fortunati) giocatori giapponesi, potranno acquistare un'esclusiva PlayStation 4 dedicata all'ultima fatica di From Software?