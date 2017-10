Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Countdown per Super Mario Odyssey E' iniziato il conto alla rovescia per l'uscita di Super Mario Odyssey, l'ultimo capitolo della saga dell'idraulico più famoso del mondo, che sbarcherà su Nintendo Switch dal 27 ottobre. Un'enorme avventura in 3D in giro per il mondo, in cui potrete usare le nuove abilità di Mario per raccogliere lune con cui far funzionare l'Odyssey, il suo vascello volante, e aiutalo a salvare la principessa Peach dai piani di matrimonio di Bowser. >