Code Vein, svelate nuove caratteristiche Bandai ha svelato alcune nuove caratteristiche sul suo prossimo gioco Action/Adventure, Code Vein, tra cui un nuovo personaggio, Nicola, nuove caratteristiche - come il Velo di sangue Edera e il Codice sanguigno, una nuova ambientazione - il Crinale delle anime congelate – e, soprattutto, la sequenza introduttiva in stile anime realizzata da Ufotable! Il fratello minore di Mia, Nicola Karnstein, vaga con la sorella nelle terre di Vein, dove si proteggono a vicenda. Il Crinale delle anime congelate è un tortuoso passo di montagna con una scarsa visibilità, sporgenze molto strette, una neve profonda e grotte ghiacciate. Nel Crinale delle anime congelate, i giocatori dovranno anche affrontare un nemico decisamente corazzato e ben equipaggiato. Questa imponente figura è sorprendentemente veloce e sarà in grado di combinare la sua estrema velocità con un pesante scudo per assaltare il giocatore. Per sopravvivere in Vein, gli attacchi speciali saranno fondamentali! I Veli di sangue consentono di effettuare alcuni potenti attacchi di prosciugamento, che permetteranno di sbarazzarsi rapidamente dei nemici, oltre a ottenere Icore, necessario per eseguire altre abilità. Il nuovo Velo di sangue Edera sfodera un attacco molto veloce e letale, con alcune spine che emergono dal terreno e trafiggono i nemici a una certa distanza. Altri Veli di sangue già annunciati includono Segugi, Orco e Aculeo, ognuno dotato di una determinata potenza e portata. I giocatori possono scegliere il miglior Velo di sangue per ogni circostanza. Inoltre, in Code Vein sarà possibile personalizzare la propria arma, il Velo di sangue e uno speciale tipo di sangue chiamato Codice sanguigno. Ogni Codice sanguigno ha un’abilità speciale in base al proprietario. Quando i giocatori equipaggiano i loro personaggi con un particolare Codice sanguigno, otterranno anche l’abilità speciale del proprietario originale. Per esempio, il Codice sanguigno del Ranger sarà utile nei dungeon, quello dell’Hunger per le battaglie a distanza, quello del Berserker per i combattimenti in mischia, ecc. I fan saranno anche felici di scoprire le prime immagini della sequenza introduttiva in stile anime realizzata da Ufotable, lo studio giapponese che ha lavorato anche alle serie televisive “GOD EATER” e Tales of Zestiria the X. Code Vein sarà disponibile per PlayStation4, Xbox One e PC Digital nel 2018. >