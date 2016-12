Arriva Videogames Party Home, la sala giochi di nuova generazione

Il Videogames Party, l’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, torna, per il 3° anno consecutivo nella versione‘Home’ dell’evento, in Viale Monte Nero 78 nel centro di Milano. Una location di oltre 600mq ideale per trascorrere del tempo toccando con mano i titoli principali e le novità più attese del panorama videoludico, anteprime nazionali incluse, e per partecipare ai tornei organizzati e gestiti dal cast artistico del Videogames Party. Uno spazio attrezzato per ospitare le diverse community di videogiocatori che hanno finalmente l’opportunità di incontrarsi e conoscersi di persona per condividere la passione che li accomuna all’interno di un luogo d’aggregazione che ridefinisce e propone la next-generation delle sale giochi in voga negli anni ’90.

Nell’area espositiva è possibile giocare liberamente ai videogame più popolari del momento. Titoli del calibro di FIFA15 e The Sims di EA; Final Fantasy Type 0, Metro Redux e Sleeping Dogs di Koch Media; Mario Party 10, Super Smash Bros., Captain Toad, Mario Kart 8, Pokémon ORAS e Monster Hunter 4 Ultimate per New 3DS di Nintendo; Destiny,Skylanders e Call of Duty di Activision; insieme al nuovo Mortal Kombat X e Ride dell’italianissima Milestone, formano un’offerta di generi diversificata adatta ad ogni età e pensata per soddisfare tutti i gusti dei videogiocatori.