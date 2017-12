Facebook

Arriva "My Tamagotchi Forever" Sono passati 20 anni dal lancio del primo Tamagotchi, un prodotto che ha saputo rivoluzionare l’intero settore dell’intrattenimento degli anni ’90. Ora questo incredibile fenomeno è pronto a conquistare una nuova generazione di fan su una nuova piattaforma. Bandai Namco ha annunciato My Tamagotchi Forever, un nuovo gioco mobile free-to-play sviluppato da Paladin Studios, che sarà pronto a schiudersi nel 2018, oltre al lancio di un concorso davvero speciale su www.mytamagotchiforever.com. Basterà registrarsi sul sito web per partecipare all’estrazione e avere l’opportunità di ispirare un nuovo personaggio di Tamagotchi, che sarà aggiunto al gioco in modo che tutti possano utilizzarlo. Il vincitore sarà estratto casualmente. Dalla prima versione, molti elementi si sono evoluti per adattarsi ai gusti e alle tecnologie dei nuovi giocatori. Ecco perché My Tamagotchi Forever includerà alcune nuove modalità di gioco, oltre a quelle più tradizionali. La prima novità è l’introduzione di Tamatown, una gioiosa cittadina in cui vivono tutti i tuoi personaggi di Tamagotchi. Questo vivace luogo è anche dove puoi personalizzare e collezionare nuovi elementi per i tuoi minuscoli personaggi.



Ma c’è molto di più da fare e scoprire:

•SVILUPPA il tuo personaggio di Tamagotchi: assicurati che mangi e si lavi, ricordandoti di spegnere le luci per farlo riposare bene la notte, così che sia sempre felice e in salute.

• DIVERTITI con il tuo personaggio di Tamagotchi: gioca ai mini-giochi ed esplorate insieme Tamatown, facendo amicizia con gli altri Tamagotchi.

• EVOLVI i tuoi personaggi di Tamagotchi da un tipo a un altro in base a come ti prendi cura di loro. Chissà quale sarà il prossimo!

• VIVI alcuni momenti memorabili insieme ai tuoi personaggi di Tamagotchi e i simpatici cittadini.

• CONDIVIDI i tuoi momenti preferiti con gli amici.

• FAI IL SOLLETICO ai tuoi personaggi di Tamagotchi: lo adorano!

• OTTIENI monete giocando ai mini-giochi e salendo di livello!

• SBLOCCA alcuni piatti deliziosi, costumi simpatici e oggetti colorati per decorare Tamatown.

• CONFRONTA i tuoi progressi e le abilità per migliorare i tuoi Tamagotchi con gli amici! >