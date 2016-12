Annunciata la Collector Edition di Valentino Rossi: The Game

Gioco completo PS4™ Valentino Rossi The Game;

Steelbook;

Season Pass che include 6 contenuti scaricabili;

Bandiera Ufficiale VR46;

Cappellino Ufficiale MotoGP™ VR46;

Braccialetto #ValentinoRossiTheGame;

2 Poster inediti A2 firmati Valentino Rossi.

Milestone ha svelato oggi i contenuti dell'edizione da collezione dell'attesissimo Valentino Rossi: The Game, titolo in uscita il prossimo 16 giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC. La Collector Edition sarà disponibile in tutti i negozi fino a esaurimento scorte al prezzo consigliato di 119,99€ e includerà i seguenti elementi: