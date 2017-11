Agents of Mayhem: ecco Safeword

Gli Agents of Mayhem reclutano il loro ultimo Saint nell’organizzazione. Se tu puoi costruirlo, lei può distruggerlo. Safeword ha poca pazienza con la stupidità e ancora meno con la Legion. Mettere insieme un esercito di esperti in cybersecurity, nessun problema. Questa donna é una minaccia ambulante per l’infrastruttura e niente - dalla password della tua mail alla tua arma per la fine del mondo - è al sicuro. Kinzie Kensington é un hacker eccezionale sin da quando é stata grande abbastanza per leggere e scrivere. Invece di lasciare che il suo talento fosse sprecato in carcere, l’FBI ha deciso che per lei sarebbe stato meglio lavorare per loro, così ha iniziato a lavorare nell’unità dei cyber crimini all’età di 18 anni. Kenzie non ha mai apprezzato molto il fatto di essere bloccata in un lavoro estremamente noioso. Voleva azione, adrenalina, e soprattutto uno sfogo per punire le persone violentemente. Pur sapendo che Legion è un’organizzazione pericolosa che deve essere fermata, se non le avessero permesso di scendere in campo, probabilmente non le sarebbe importato più di tanto. In qualità di Agent of Mayhem possiede strumentazioni high-tech, armi e una licenza per picchiare chiunque ostacoli la sua strada o chiunque pensi possa meritarsi un bel calcio nel sedere. Inoltre, la capacità di spiare così tante persone interessanti all'interno dell’agenzia la rende felice durante i momenti di inattività. Safeword é disponibile a unirsi al tuo team adesso. Agents of Mayhem è un action open-world, single-player, in terza persona per PS4, Xbox One e PC.