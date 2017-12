Facebook

"Marvel vs Capcom: Infinite", arrivano tre nuovi personaggi Capcom ha annunciato che da venerdì 24 a lunedì 27 novembre tutti gli utenti PlayStation 4 con un abbonamento Playstation Plus, potranno giocare ad una demo gratuita di Marvel Vs Capcom: Infinite, la quale permetterà di provare tutti e 30 i personaggi in modalità Versus E' stato anche rilasciato un nuovo gameplay trailer che mostra in azione i 3 nuovi personaggi che andranno ad aggiungersi al roster di Marvel Vs Capcom: Infinite dal 5 dicembre nel secondo Character DLC: Soldato D’inverno, La Vedova Nera e Venom. >