"Call of Duty: WWII" è arrivato Finalmente è arrivato. Uno dei videogiochi più attesi di questo caldissimo periodo, segna il ritorno di Call of Duty alla Seconda Guerra Mondiale, da cui la serie ebbe inizio. Il nuovo titolo conduce i giocatori in prima fila nel più grande conflitto bellico di sempre, attraverso una storia personale di eroismo e il legame indissolubile della fratellanza, nella lotta per salvare il mondo dalla tirannia. Call of Duty: WWII propone anche un’esperienza di combattimento multiplayer con nuove e coinvolgenti caratteristiche e una spaventosa modalità cooperativa, la Nazi Zombie. >