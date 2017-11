Facebook

F1 2017: livree aggiornate e tante novità con la nuova patch Codemasters ha rilasciato una nuova patch, siglata 1.9, per F1 2017. La novità proncipale riguarda gli aggiornamenti delle livree e del livello di prestazioni di tutte le monoposto per un realismo ancora più fedele. Sono presenti anche altri novità, come il Photo Mode per console per realizzare e condividere foto in azione, una modalità spettatore denominata "TV-style" più nuove statistiche come il gap dal leader o da chi vi precede o segue, posizioni guadagnate o perse, mescola delle gomme, numero di pitstop e altro ancora. >