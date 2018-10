Facebook

Vergne, look da campione: ecco la nuova DS-Techeetah oro e nera Il campione del mondo in carica Jean Enric Vergne non poteva non avere una monoposto "sobria". Il team DS-Techeetah ha svelato la livrea della DS E-TENSE FE19 molto fashion: oro e nera. Monoposto che sicuramente spiccherà sulla griglia della quinta stagione del Mondiale di Formula E che sarà trasmesso in esclusiva su Mediaset. Confermato a fianco del francese il tedesco André Lotterer. >