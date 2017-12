Facebook

Tutto pronto per Hong Kong Tra le strade di Hong Kong i piloti di Formula E sono pronti a darsi battaglia nel primo elettrizzante round della stagione 2017-2018. Tutto in onda il 2 e 3 dicembre su Italia 1 alle 7.30 del mattino. Due E-Prix da non perdere con auto elettriche che sfiorano i 280 km/h!