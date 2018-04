Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mercedes EQ accende di blu Piazza di Spagna Per una notte Piazza di Spagna si illumina del colore della mobilità del futuro. È l’omaggio che Mercedes EQ, il nuovo brand 100% elettrico della Stella, ha voluto dedicare alla città di Roma, attraverso un flash mob che ha coinvolto oltre 500 persone. L’occasione per salutare il debutto di Mercedes EQ nel campionato di Formula E in qualità di sponsor per l’European leg 2017/18 dell’ABB FIA Formula E Championship e presenting partner della gara nella Città Eterna. All’evento di Roma, Mercedes EQ ha riservato due anteprime assolute per il pubblico italiano: la EQA, il primo concept EQ full electric nel segmento delle compatte, e la smart vision EQ fortwo, il robotaxi del futuro, a guida completamente autonoma. Sabato 14 aprile alle 13,45, sul tracciato cittadino dell’EUR, gli appassionati del marchio smart potranno, inoltre, assistere alla sfilata di presentazione della smart EQ fortwo e-cup, il primo trofeo monomarca 100% elettrico. >