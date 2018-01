Facebook

Marrakech: Emozioni in pista e tanti VIP In pista e nel paddock del Marocco non sono mancate le emozioni! Lo spettacolo 100% elettrico delle monoposto del futuro non ha tradito le attese, regalando un duello accesissimo tra Buemì, Bird e Rosenqvist. Sotto gli occhi attenti ed entusiasti di Orlando Bloom e Leonardo Di Caprio, che si sono intrattenuti con i piloti e hanno provato l'emozione di un giro di pista sulla Safety Car. >