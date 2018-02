Facebook

La Formula E svela la nuova monoposto 2018 Ecco le prime immagini della Monoposto di Formula E, nome in codice: Gen2. La monoposto completamente elettrica che correrà nella quinta stagione (2018-2019) del campionato 100% elettrico. Lo Staff ufficiale della Formula E e la FIA hanno appena rilasciato queste prime immagini, elaborate in digitale, dell'auto da corsa elettrica di ultima generazione. La Gen2 si mostra con un design futuristico e un look tutto nuovo. Un ulteriore passo avanti fatto da questa spettacolare serie, che porta le corse elettriche sulle strade delle più belle metropoli del mondo. >