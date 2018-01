Facebook

FormulaE, Rookie test: Muller vola, Giovinazzi sgomita Ecco i 20 big in azione a Marrakech. Ragazzi determinati e veloci, pronti a mettersi in luce e giocarsi il tutto per tutto per guadagnarsi un volante per la prossima stagione. Sono proprio loro i migliori "giovani", le promesse delle quattro ruote racing, i talenti del motorsport internazionale, quelli capaci di far volare per davvero queste innovative monoposto 100% elettriche. Teneteli d'occhio... >