Formula E, primi chilometri per le Gen2 Dopo essersi fatta ammirare a Ginevra, la nuova generazione di monoposto elettriche, quella definita Gen2, ha compiuto i primi chilometri. Lo ha fatto grazie al team DS Performance, che ha portato al debutto la sua DS E-TENSE FE 19 nella fabbrica vicino a Versailles con al volante Stephane Sarrazin. "E' stato un momento importante, un'occasione da non dimeticare", ha detto il direttore di DS Performance, Xavier Mestelan-Pinon. Dal 26 al 28 marzo è in pogramma una serie di test collettivi della Formula E del futuro sul circuito spagnolo di Monteblanco. >