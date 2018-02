Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Formula E: lo spettacolo di Santiago del Cile Nella metropoli che ha ospitato il quarto round stagionale non sono mancati i sorpassi e le emozioni forti. Vergne e Lotterer hanno firmato una doppietta storica, gestendo l'esuberante rimonta di Buemi, marcato stretto da Bird e Rosenqvist. Uno show inedito e molto divertente, che vedremo presto sulle strade di Roma il 14 aprile, per un evento targato Mediaset da non perdere: una grande giornata di Sport su Italia1. >