Formula E a Roma, la vigilia: il backstage targato Mediaset Scatta alle 16.00 di sabato 14 aprile il primo e-prix di Roma. Il mondiale di Formula E, dedicato alle monoposto elettriche, è sbarcato infatti nella Capitale per dar vita ad una gara nel circuito cittadino creato in zona Eur che apre uno nuovo capitolo nella storia millenaria di Roma e nella storia del motorsport. Due chilometri e ottocento metri di pura adrenalina con lo scenario unico di Roma sullo sfondo. Tutton in esclusiva Mediaset: ecco le foto del backstage allestito per l'evento. Presente nel giorno che precede la gara anche il leader del MoVimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, che ha partecipato insieme a una delegazione a un giro del paddock. >