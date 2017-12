Facebook

"Belli carichi" per Hong Kong Da non perdere le prime due gare della stagione, in onda su Italia 1, il 2 e 3 dicembre, dalle 7:30 del mattino! Nella spettacolare cornice della metropoli di Hong Kong, i piloti si sfideranno nel primo emozionante round della stagione 2017/2018. Due e-Prix, ovvero, i Gran Premi Elettrici, dove spettacolo e incidenti, abbondano. Con una formula di gara mai vista: qui infatti non si cambiano solo le gomme... ma tutta la macchina! >