Formula E, ecco la NIO Doveva essere la NIO di Luca Filippi, ma al suo posto in pista ci sarà Tom Dillmann. Il team cinese ha svelato a Londra, in una cerimonia al Parco Olimpico, la nuova monoposto color verde acqua e bianca, la NIO 004 Gen2, e ha annunciato il pilota francesce in coppia con il confermato Oliver Turvey. La serata londinese è stata anche l'occasione per ufficializzare l’accordo con Acronis, nuovo sponsor e partner tecnologico. Prima esperienza in Formula E per Dillman: "Sono felice di unirmi alla NIO. Durante l’estate abbiamo avuto modo di sviluppare la vettura in una serie di test positivi. Mi piace l’atmosfera che c’è in squadra e non vedo l’ora di iniziare". Turvey, invece, si appresta a vivere la sua quarta stagione con il Team NIO: "Negli ultimi tre anni siamo cresciuti insieme, migliorando progressivamente fino ad agguantare il podio a Città del Messico, la scorsa stagione. Un risultato di cui vado davvero molto fiero.La Gen2 mi è sembrata una macchina fantastica, un grande passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza”. Quasi tutto pronto per il 15 dicembre quando scatterà il Mondiale con il primo ePrix in Arabia Saudita, naturalmente in esclusiva su Mediaset. >