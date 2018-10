Facebook

Formula E, ecco il team Virgin Racing Saranno Sam Bird, a un passo dal titolo nel campionato chiuso a NY, e Robin Frijns i piloti del team Virgin Racing che nella prossima stagione di Formula E correrà con il supporto ufficiale di Audi. La squadra inglese è stata svelata ufficialmente a due mesi dalla prima gara, in programma il 15 dicembre in Arabia Saudita e in diretta tv sui canali Mediaset. Il britannico è stato riconfermato, mentre l'olandese va a sostituire Alex Lynn e torna nel campionato delle monpoosto elettriche dove aveva corso la season 3 con Andretti. >