Sergio Marchionne, passione Ferrari Passione Ferrari. Sergio Marchionne ha sempre avuto la Rossa nel cuore. Sia per quanto riguarda il brand e la sua espansione commerciale, sia per la storia, la tradizione e i risultati in pista del Cavallino. Subentrato a Montezemolo alla fine del 2014, a Maranello Marchionne ha preso in mano le redini della scuderia con entusiasmo e determinazione. Non è riuscito a riportare il titolo mondiale in Italia, ma ha ridato competitività alla squadra, scegliendo Arrivabene e Sebastian Vettel. "Avere una Ferrari vincente in F1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro. Non possiamo accettare una cosa diversa da quella. Vedere persone in settima o dodicesima posizione non interessa né a me né alla Ferrari", aveva dichiarato appena arrivato alla guida della Rossa. >