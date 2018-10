Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Qualifiche Gp Suzuka, Hamilton imprendibile Lewis Hamilton (Mercedes) si conferma pilota più veloce a Suzuka e nelle qualifiche del gran premio di Formula 1 in Giappone conquista la pole position numero 80 in carriera davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Disastro Ferrari che non interpreta bene i dati del meteo, sbaglia strategia in Q3 e costringerà Sebastian Vettel a partire nono, va meglio a Kimi Raikkonen che scatterà dalla quarta piazza. >