Lewis Hamilton, dalla F1 alla passerella Lewis Hamilton, icona di stile. In pista e anche fuori. Subito dopo la vittoria a Monza, il pilota della Mercedes è volato infatti a Shanghai per prendere parte a una sfilata di Tommy Hilfiger. Per il britannico in passerella passo deciso e sguardo determinato. Come quando abbassa la visiera a bordo della sua monoposto. >