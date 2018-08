Facebook

La F1 sbarca in città a Milano Una prima volta storica a Milano con le F1 che sfileranno in un circuito allestito alla Darsena. Le due Ferrari con Vettel e Raikkonen insieme alle Sauber-Alfa Romeo di Leclerc ed Ericsson sono pronte a far emozionare i tifosi giovedì alle 18. Liberty Media ha organizzato il F1 Milan Festival con feste per tutto il weekend.

