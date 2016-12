Williams-Bar Refaeli, che coppia

Evento spettacolare grazie anche alla presenza della splendida Bar Refaeli e di Felipe Massa, fresco di rinnovo del contratto con la Williams. La Terrazza Martini al Mercato Metropolitano, nel cuore del caratteristico quartieri dei Navigli a Milano, si è vestita a festa per il GP di Monza di Formula 1. Dal 4 al 6 settembre la nuova Terrazza MARTINI al Mercato Metropolitano sarà aperta a tutti i maggiorenni per un lungo week-end di eventi, nel cuore della caratteristica zona dei Navigli, per vivere un’esperienza unica: oltre all’autentico aperitivo italiano, che nei prodotti ed i cocktail by MARTINI trova la sua massima espressione, una replica della Williams Mercedes FW37 farà provare a tutti i piloti “virtuali” un viaggio ricco di emozioni nel mondo della mitica livrea MARTINI RACING.

