Vettel inaugura la mostra "Ferraristi per sempre" Sebastian Vettel ha inaugurato la mostra 'Ferraristi per Sempre' al Museo Ferrari di Maranello. Per l'occasione ha parlato del momento Ferrari: "Non siamo nemmeno arrivati a meta' stagione, non mi passa neanche per la testa di mollare. Stiamo lavorando intensamente con il team e stiamo migliorando la vettura che comunque rappresenta un grande passo avanti rispetto a quella dell'anno scorso". Il pilota ha commentato anche la situazione dell'Europeo francese: "Speravo di di vedere Italia-Germania in finale, ma per colpa del tabellone non sara' possibile. Tifero' per la squadra che delle due arrivera' piu' in alto e, comunque, spero che l'Italia batta la Spagna per vedere le due Nazionali nei quarti di finale" >