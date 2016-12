Facebook

Vettel conquista la Race of Champions e dedica il premio a Schumacher Sebastian Vettel è campione dei campioni: il tedesco è riuscito a conquistare per la prima volta in carriera la Race of Champions disputatasi allo Stadio Olimpico di Londra. Venti i piloti presenti al torneo, tra cui Felipe Massa, Ricciardo, Button e Susie Wolff. Il pilota della Ferrari ha battuto in semifinale David Coulthard e in finale, nella sfida decisiva, Tom Kristensen. Vettel ha commentato così la sua vittoria nel torneo: "Sono molto felice, molto contento per aver onorato Michael. Lui e tanti altri piloti di classe mondiale hanno scritto il loro nome su questo trofeo. Avevo provato a vincere molte volte, ma finalmente ci sono riuscito. La Race of Champions ci dà molta gioia. Quando si abbassa la visiera la vittoria è ciò che ti spinge". >