Vettel, casco per Monza Livrea dedicata al GP d'Italia per il pilota Ferrari: sul casco di Seb le scritte "Monza" e "Five" (il suo numero di macchina, oltreché il numero di titoli iridati a cui ambisce in questa stagione). Il font è quello che veniva utilizzato nei poster pubblciitari degli anni '50, quando si correvano le prime edizioni del Gran Premio. La scritta "Monza" sul lato destro del casco evoca un dolce ricordo per Seb: nel 2010 infatti, prima del via del GP di Abu Dhabi che chiuse la stagione, il suo ingegnere di pista Rocquelin scrisse con un pennarello "Monza" sul lato destro della balaclava del pilota, in ricordo della sua prima vittoria in assoluto (proprio in Italia, nel 2008). Seb si laureò campione del mondo per la prima volta al termine di quel GP, portando Monza in testa. >