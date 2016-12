Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Una Red Bull in mischia La potenza della Red Bull RB8 di Formula 1 contro quella del pacchetto di mischia di una sqaudra di rugby. Dopo lo show sulla neve di Verstappen, ecco quello di Ricciardo che ha sfidato il Bath Rugby (squadra britannica) a Farleigh House. Il pilota australiano ha commentato divertito: "Ero davvero entusiasta, perché non ho mai affrontato una sfida del genere. Vedere i giocatori che hanno preso posizione davanti alla mia vettura è stato molto strano, ma la mia competitività ha preso il sopravvento e ho cercato in tutti i modi di batterli!". Una sfida davvero unica e affascinante, come sarà andata a finire?

>