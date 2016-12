Facebook

Red Bull, show sulla neve Perché aspettare il 20 marzo prima di vedere una vettura di Formula 1 in pista? E che sia neve, e non asfalto, poco importa: il giovane pilota della Toro Rosso Max Verstappen è infatti riuscito a compiere una discesa mozzafiato al volante della RB7 campione del mondo 2011 sulle piste imbiancate di Kitzbühel, in Austria. Trasportata con un eleticcottero a oltre 1.600 metri di altitudine, la Red Bull è stata dotata di pneumatici chiodati e una livrea appositamente progettata.