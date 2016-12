Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Red Bull col parabrezza Dopo il sistema Halo della Ferrari, la Red Bull è pronta a far scendere in pista le sue monoposto con il parabrezza per proteggere la testa dei piloti. Nelle libere di Sochi Ricciardo farà un giro d'istallazione utile per raccogliere feedback. La Fia ha effettuato un test di resistenza sul componente e ha dato l'ok. Il sistema di protezione potrebbe entrare in funzione già a partire dal 2017. >