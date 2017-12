Facebook

Quante stelle all'Hall of Fame dell'automobilismo Una sfilata di campioni del passato e del presente ha sfilato per l'inaugurazione della Hall of Fame dell'automobilismo, che celebrare i 33 campioni del mondo di Formula 1 da Nino Farina a Lewis Hamilton. A Parigi si sono visti Vettel, Rosberg, Alonso, Prost, Jacques Villeneuve, ma anche Andretti e Hill. Non è mancato anche un ricordo di Michael Schumacher, inserito di diritto nella lista delle leggende della F1 e rappresentato dalla storica portavoce Sabine Kehm: "L'assenza di Michael si è sentita davvero. Sono solo una povera sostituta. Sappiamo tutti che Michael dovrebbe essere qui, sono certa che sarebbe orgoglioso. So anche quanto siano legati Michael e Jean Todt e penso che il loro rapporto sia stato reso unico dalla comune passione per questo sport". >