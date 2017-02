Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Prima uscita per la Ferrari SF70H Nel tracciato di Fiorano Kimi Raikkonen fa esordire subito la Ferrari SF70H. Dopo la presentazione, il pilota finlandese a bordo della nuova Rossa, completa in 58"02 dopo un primo giro chiuso in 1'22"45. Dopo lui volante a Vettel per testare il Cavallino.