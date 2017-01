Facebook

Nizza, intitolata una via a Jules Bianchi La città di Nizza ha intitolato una via a Jules Bianchi, il pilota di Formula 1 morto il 17 luglio 2015 dopo nove mesi di coma dopo l'incidente in Giappone a Suzuka. Alla presenza della famiglia del pilota e delle autorità cittadine, la cerimonia si è tenuta nella via adiacente allo stadio Allianz Riviera Arena. >