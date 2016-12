Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, la prima volta di Vinales Straordinaria impresa di Maverick Vinales che vince il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone e brinda al suo primo trionfo in MotoGP. Il 26enne spagnolo, in sella alla sua Suzuki, si impone davanti a Cal Crutchlow (partito dalla pole position) e a Valentino Rossi che riesce a salire sul gradino più basso del podio. Quarto Marquez, out Iannone. Grande paura alla partenza per uno spaventoso incidente tra Loris Baz e Pol Espargarò. >