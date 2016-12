Facebook

Monza: Hamilton domina, fischiato sul podio Lewis Hamilton si prende la vittoria numero 40 in F1 dominando il GP d'Italia a Monza. Alle sue spalle arriva Sebastian Vettel, in grado di resistere a Nico Rosberg fino al penultimo giro, quando la seconda Mercedes è costretta al ritiro con il motore in fumo. Completa il podio Felipe Massa. Kimi Raikkonen sbaglia tutto alla partenza e recupera dall'ultimo al quinto posto finale, alle spalle della seconda Williams di Valtteri Bottas. >