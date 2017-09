Facebook

Monza: F1 e arte con KNULP Tutto pronto a Monza per il GP di Formula 1. In città saranno esposti anche i quadri di KNULP che da sempre ama i motori. L'ultima sua opera ritrae Sebastian Vettel sulla Ferrari in azione nelle vie del Principato di Monaco durante l'ultimo GP vinto. Una mostra che può essere di buon auspicio per il Cavallino rampante in vista della gara di domenica sul circuito brianzolo. Fabrizio de Nicolò, pittore torinese, riunisce nelle sue opere la passione per i motori, la POP ART e l'esperienza maturata come fotografo professionista. Rumore e colore sono i tratti inconfondibili della gran parte della sua produzione improntata e dedicata agli sport motoristici. Il taglio e l'inquadratura delle immagini ne tradiscono la provenienza dall'ambiente della fotografia. I colori accesi l'utilizzo del dripping portano lo spettatore e respirare atmosfere POP e la frenesia e l'adrenalina di un circuito automobilistico. Outsider per scelta dell'ambiente istituzionale del mercato dell'arte le sue opere sono presenti e riconoscibilissime in location orbitanti il mondo dei motori in Europa ed oltreocano. Contatto FB: Fabrizio Knulp de Nicolò. http://www.knulpart.it/

