Montecarlo, piloti in campo per beneficenza La tradizionale partita di beneficenza che precede il Gp di Montecarlo ha visto scendere in campo la Nazionale Piloti e una selezione All Stars guidata in panchina da Claudio Ranieri e in attacco da Marco Simone. Le stelle della Formula 1 - da Fernando Alonso al vincitore del GP di Spagna Max Verstappen - hanno sfidato la selezione che comprendeva tra gli altri il principe Alberto di Monaco e gli italiani Dominik Paris, Loris Capirossi ed Ezio Gianola. A vincere è stata la Nazionale Piloti, che si è imposta 3-1 grazie a una doppietta di Alonso. >