Libere Bahrain, Ferrari ferma nel deserto Anche nelle prove libere 2 del GP del Baharin Nico Rosberg ha chiuso davanti a tutti. Il tedesco della Mercedes e leader del Mondiale con il tempo di 1:31.001 si è messo dietro ancora il suo compagno Lewis Hamilton. Problemi per la Ferrari: Vettel si è fermato al sesto posto parchiaggiando la sua SF16-H in pista a pochi minuti dal termine della sessione. Quinto tempo per Raikkonen. Sorprendente Button, 3° dietro alla Mercedes. >