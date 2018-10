Facebook

Lewis, pole da campione Lewis Hamilton centra la pole position nel GP degli Stati Uniti e mette nel mirino il quinto titolo mondiale. Il britannico della Mercedes ha conquistato la prima casella al termine di una qualifica tiratissima, girando in 1'32''237. Secondo crono per la Ferrari di Vettel, lontano appena 61 millesimi: il tedesco sarà però retrocesso fino alla quinta casella per la penalità rimediata venerdì. In prima fila salirà così l'altra Rossa di Raikkonen, 3° a + 0''070. >