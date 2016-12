Facebook

Lewis Hamilton, un anno di feste in giro per il mondo Lewis Hamilton: un uomo solo, una doppia vita. Quella da pilota, sempre aggressivo e con tanta voglia di vincere, caratteristiche che gli hanno permesso di aggiudicarsi per tre volte il titolo di campione del mondo, e quella mondana, con party, "sbronze" e gossip. Ha fatto tanto parlare di sé, soprattutto nell'ultimo periodo. E tra feste esclusive, fashion week, premiazioni e cerimonie, l'inglese è diventato una vera e propria icona dello star system. >