Lewis, brivido e trionfo Pratica archiviata col brivido: Lewis Hamilton è campione del mondo di F1 per la quarta volta nonostante un clamoroso 9° posto nel GP del Messico. Il britannico è vittima di un contatto in partenza proprio col rivale Sebastian Vettel: entrambi sono costretti a fermarsi e rientrare e il 4° posto finale del tedesco non basta a tenere aperta la corsa. A vincere la gara è un fenomenale Verstappen, che mette la sua Red Bull davanti a Bottas e Raikkonen. >