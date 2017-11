Facebook

Le Ferrari di Schumacher venduta all'asta La Ferrari di Michael Schumacher che vinse il Gp di Monaco del 2001 è stata battuta all'asta dal gruppo di Sotheby's per sette milioni e mezzo di dollari, 6,4 milioni di euro. Le attese di un prezzo di vendita compreso tra 4 e 5 milioni di dollari durante la "Contemporary Art Evening Auction". Sotheby's ha sottolineato come sia la prima volta che un'automobile rara ("l'auto da corsa più sorprendente mai messa all'asta") viene inclusa in un'asta di opere d'arte. >